Разрешен ли обгон? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения является критически важным условием безопасности, поскольку они регламентируют порядок взаимодействия всех участников дорожного процесса. Особое внимание водителям следует уделять правилам обгона, ведь этот маневр считается одним из самых опасных и чаще всего приводит к серьезным ДТП.

Видео дня

Регулярная проверка собственных знаний с помощью тестов помогает поддерживать навыки вождения на должном уровне и уверенно чувствовать себя за рулем.

На образовательном канале "По правилам" водителям предложили интересное задание на знание темы обгона в специфических условиях.

Тест по ПДД о правилах обгона

В рассматриваемой ситуации мотоциклист планирует опередить красный автомобиль на участке дороги, где установлено несколько знаков и нанесена сплошная линия разметки. Мотоциклист уже включил левый указатель поворота, готовясь к маневру, однако наличие впереди перекрестка и ограничительных знаков требует от него детального знания исключений из правил. Разрешается ли мотоциклисту выполнить обгон в изображенной ситуации?

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается, если автомобиль впереди движется со скоростью менее 30 км в час. Разрешается, если обгон будет завершен до перекрестка. Разрешается при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3. Запрещается.

Ключевым моментом в разборе задания является анализ дорожной символики. Первый знак – 1.23.2 "Прилегание второстепенной дороги" – предупреждает водителей о приближении к перекрестку. Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон непосредственно на перекрестке категорически запрещен независимо от статуса дороги, по которой движется транспорт. Это означает, что любой маневр должен быть завершен до того, как водитель пересечет границу перекрестка.

Вторым важным фактором является установленный знак 3.25 "Обгон запрещен". Несмотря на то, что на его графическом изображении нарисованы автомобили, его действие распространяется на все транспортные средства, включая мотоциклы. Однако знак имеет существенное исключение: он не запрещает обгонять одиночные транспортные средства, если их скорость меньше 30 км/ч. Это правило действует даже в сочетании со сплошной линией разметки, которую разрешается пересекать при условии низкой скорости автомобиля впереди.

Ответ на тест по ПДД

Итак, решающим условием для выполнения маневра становится одновременное соблюдение двух параметров. Мотоциклист может начать обгон только тогда, когда красное авто движется со скоростью не более 30 км/ч, и при этом сам процесс опережения будет полностью завершен до въезда на территорию перекрестка. Если хотя бы одно из этих условий не будет выполнено, маневр будет считаться грубым нарушением ПДД.

Подводя итоги теста, эксперты отмечают, что правильным ответом является вариант №4, который предусматривает совокупность скоростного ограничения и безопасной дистанции до пересечения дорог.

Такие задания наглядно демонстрируют, что правила дорожного движения содержат много нюансов и исключений, которые водитель должен мгновенно вспоминать в реальных дорожных ситуациях. Только комплексный анализ знаков, разметки и скорости гарантирует безопасность всех участников движения. Поэтому OBOZ.UA предлагает с помощью еще одного теста вспомнить правила обгона на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.