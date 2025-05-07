Разрешен ли обгон? Коварная задача по ПДД

Обгон – один из самых опасных маневров на дороге. И хотя ситуации на дороге часто кажутся очевидными, даже опытные водители не всегда правильно оценивают, когда обгон разрешен, а когда категорически запрещен.

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Предлагаем проверить себя непростым тестом. Здесь важно учесть не только логику, но и точные положения правил – в частности, относительно расстояния до пешеходного перехода.

Разрешается ли водителю желтого автомобиля обогнать белый в изображенной ситуации?

Разрешается; разрешается только если обгон будет завершен до пешеходного перехода; разрешается только предварительно подав звуковой сигнал; разрешается при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3; запрещается.

Объяснение

На изображении есть участок дороги и два автомобиля. Белый едет прямо, а водитель желтого намерен его обогнать и включил соответствующий указатель поворота. Также есть два дорожных знака, которые помогут решить вопрос.

Обгон – один из самых опасных маневров на дороге, и выполнять его следует всегда с особой осторожностью и внимательностью.

Открыв пункт 14.6 ПДД, мы видим, что обгон запрещается, в том числе, и на пешеходном переходе, а также ближе 50 м перед ним в населенном пункте и 100 м – вне населенного пункта.

А вот теперь вернемся к знакам. Тот, что выше – это знак 1.32 "Пешеходный переход", а ниже – знак 7.11 "Расстояние до объекта". Вместе эти два знака говорят о том, что через 50 м – пешеходный переход. И получается, что неважно, проходит ли этот участок через населенный пункт или нет – водитель желтого автомобиля выполнит обгон ближе чем за 50 м до пешеходного перехода, что правилами категорически запрещается.

Правильный ответ

Правильный ответ – 5. Обгон запрещен.

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