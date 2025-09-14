Разрешен ли маневр? Тест на знание ПДД

На дорогах часто случаются ситуации, когда правильное решение нужно принять за считанные секунды. Один из примеров – объезд трамвая, остановившегося для посадки пассажиров. Здесь важно не просто заучить правила, но и четко понимать, где именно они действуют и для кого.

Именно поэтому тесты по правилам дорожного движения имеют большую пользу: они позволяют отработать реакцию, разобрать сложные моменты и избежать ошибок в реальной жизни. Поэтому внимательно посмотрите на изображение и определите, разрешено ли водителю белого авто выполнить маневр.

Разрешается ли водителю белого автомобиля изображенный маневр?

разрешается; разрешается только при отсутствии встречного трамвая; разрешается только после того, как пассажиры войдут в трамвай, а двери закроются; разрешается при соблюдении условий, указанных в ответах два и три; запрещается.

Объяснение

Имеем участок дороги и три транспортных средства. Трамвай остановился для посадки пассажиров. Водитель синего автомобиля тоже остановился, чтобы пропустить людей, – и действует абсолютно правильно. В этот момент водитель белого внедорожника решает "схитрить" и объехать трамвай по трамвайным путям встречного направления.

Разрешено ли ему так делать? Очевидно, что когда в поле зрения есть встречный трамвай, маневр запрещен. Но как насчет пассажиров? Должен ли он ждать, пока люди зайдут в трамвай и двери закроются? Да, это требование пункта 18.8 Правил дорожного движения, но оно касается именно водителя синего автомобиля. Он должен дождаться завершения посадки, а уже потом ехать дальше.

Пункт 18.8 звучит так: "водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, которые идут со стороны открытых дверей к (или от) трамвая, стоящего на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери".

А вот для водителя белого авто все проще. Неважно, с какой стороны у трамвая двери и есть ли трамвай на пути встречного направления. Выезжать на трамвайные пути встречного направления, а также на обособленные пути или разделительную полосу запрещено всегда.

Следовательно, маневр белого автомобиля является нарушением. Правильный ответ – № 5: запрещается.

