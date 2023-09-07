Производитель доступных кроссоверов SsangYong сменит название в 2024 году

Южнокорейский конгломерат KG сейчас является владельцем производителя преимущественно доступных кроссоверов SsangYong с лета 2022 года. Это основной инвестиционный партнер компании. Глава бренда в Европе уже подтвердил смену названия автопроизводителя в 2024 году.

Видео дня

Об этом сообщает Motor.es. SsangYong сменит название на KGM. Прошлым летом корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Благодаря финансированию появился новый электрический кроссовер SsangYong Torres. Глава компании отметил, что автопроизводитель продолжит делать ставку на электромобили.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв. Привычную эмблему обещают сохранить.

Компания SsangYong основана в 1954 году. Это старейший корейский автопроизводитель. В последние годы компания оказалась в очень сложной финансовой ситуации, едва не приведшей к банкротству. Под предводительством KG автопроизводитель продолжает свою работу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об одном из самых доступных электрических кроссоверов BMW – новинку показали на фото.