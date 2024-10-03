Продажи новой модели Toyota бьют рекорды. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года уже представлена официально как один из недорогих седанов бизнес-класса с эффектным дизайном. Модель бьет рекорды продаж – автомобиль оказался очень популярным.

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Детали стали известны Motor1. По информации издания, только на рынке США японская компания в 2024 году продает более 833 экземпляров Toyota Camry каждый день. Очень достойный результат.

Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Для глобального рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с. Европейцы полный привод не получат.

Европейская цена Toyota Camry 2024 года составляет минимум 47 000 долларов. Это почти вдвое выше, чем прайс для США – 29 495 долларов. В Китае за машину просят и вовсе 23 900 долларов.

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