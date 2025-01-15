Проблем не будет годами: топ-10 надежных новых автомобилей

Выбор надежного автомобиля – одно из важнейших решений, влияющее на комфорт и расход владельцев в долгосрочной перспективе. В современном мире, где каждая минута по весу золота, надежность авто выходит на первый план.

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Эксперты назвали десять самых надежных моделей, способных служить годами без поломок. Рейтинг был составлен благодаря масштабному опросу, охватившему почти 30 000 водителей.

Топ 10 самых надежных новых автомобилей

Lexus NX Toyota Aygo X Mini Countryman Audi Q2 Kia Picanto Lexus ES Porsche 718 Skoda Octavia Petrol Mini Convertible Tesla Model Y

Непревзойденный лидер – Lexus NX

Абсолютным фаворитом рейтинга стал Lexus NX, получивший 100% баллов в исследовании. Ни один из владельцев этого среднеразмерного внедорожника премиум-класса не сообщил ни о каких проблемах за последние два года. Lexus NX выделяется не только своей надежностью, но и экономичностью благодаря гибридной силовой установке. Водители отмечают, что при использовании электрического режима модель способна обеспечить расход топлива на уровне 314 миль на галлон.

Доступный вариант – Toyota Aygo X

Второе место заняла Toyota Aygo X, также получившая 100% в рейтинге. Несмотря на доступную цену (15164 фунта стерлингов), владельцы высоко оценивают ее надежность. Ни один водитель не испытал проблем с этой моделью в течение двух лет эксплуатации. Еще одним преимуществом является возможность приобрести расширенную гарантию до 10 лет или 100 000 миль, что обеспечивает дополнительный покой на будущее.

Mini Countryman – стиль и качество

На третьем месте рейтинга оказался Mini Countryman. Компактный кроссовер из Германии получил 99,7% за надежность. Большинство неисправностей, о которых сообщали владельцы, касались мелких дефектов кузова, быстро и бесплатно устраняемых в дилерских центрах. Mini Countryman известен своим просторным салоном и качественным сборником, что делает его одним из лучших выборов для семей.

Эксперты отметили, что Lexus и Toyota традиционно возглавляют рейтинги благодаря продуманной конструкции, использованию качественных материалов и длительному сроку службы. Высокая оценка владельцев подтверждает, что эти бренды не просто предлагают машины, а создают доверие и комфорт своим клиентам.

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