На рынок выходит самый дешевый электрокроссовер Chevrolet с запасом хода 500 км. Фото

На фото показали новый электрический кроссовер Chevrolet Equinox EV. Это самый дешевый кроссовер на электротяге от американской компании. Уже этой осенью модель с большим запасом хода выходит на рынок.

Об этом сообщает IndsideEVs. Кроссовер Chevrolet получился далеко не маленький. Длина кузова равна 4845 мм при колесной базе 2954 мм, ширина – 1913 мм, а высота составляет 1644 мм.

Кроме яркого дизайна, который выделяет новый Chevrolet Equinox EV 2024 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлекут довольно мощные силовые установки и большой запас хода.

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В базовой версии – мотор мощностью 210 л.с. Запас хода – чуть менее 500 км. Более мощный RS (который изображен на фото) предлагает 290 л.с. Запас хода составляет 450 км.

В оснащении – климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, набор систем активной безопасности, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений.

Производство электромобиля Chevrolet Equinox EV будет осуществляться в Китае и Мексике. Цены ожидаются от 30 000 долларов.

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