Практичный внедорожник Nissan стал круче и получил необычное оснащение

Практичный недорогой внедорожник Nissan Frontier 2025 модельного года уже рассекретили официально после модернизации. Теперь эту модель сделали намного круче и добавили необычное оснащение.

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Форма принципиально не изменилась – строгий прямой силуэт все тот же. А отдельные элементы теперь напоминают другие внедорожники и кроссоверы Nissan. Автомобиль получил измененные бамперы, специальную графику на кузове и новые колесные диски. Детали сообщает Autoevolution.

В оснащении появилось оборудование для комфортного отдыха на природе. Но главное новшество – два 43-дюймовых телевизора для просмотра спортивных игр и доступ к интернету через Starlink. Машину назвали Nissan Project Trailgater, это пока концепт, подготовленный в единственном экземпляре.

В последний раз Nissan Frontier (когда-то эта модель была известна на разных рынках как Nissan Navara) менял поколение в 2022 году – совсем недавно. Теперь к выходу на рынок подготовили обновленный вариант, который продержится в продаже до 2029 года.

Новый пикап Nissan Frontier стал крепким и практичным предложением, которое понравится покупателям своей надежностью, простотой и привлекательной ценой.

OBOZ.UA ранее показывал новый стильный кроссовер Nissan.