Долгожданный кроссовер Nissan, дешевле соперников, рассекретили официально

Долгожданный кроссовер Nissan Murano 4 поколения рассекретили официально. Крупный автомобиль соперничает с BMW и Mercedes в базовых исполнениях, но окажется намного дешевле соперников.

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Новый Nissan Murano 2025 модельного года получил стильную эффектную внешность. Детали сообщили на сайте японской компании.

Заметно, что на внешность большого кроссовера Nissan Murano 2025 стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Силуэт стал более обтекаемым, а все поверхности теперь выполнены в очень аккуратной пластике.

Внимание привлекают увеличенная решетка спереди и узкие фары. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой.

Технически новый Nissan Murano 4 поколения сохранил платформу предшественника, но получил другой кузов и более современный технологичный интерьер.

Экономичный бензиновый двигатель выдает мощность 241 л.с. В продажу новый Nissan Murano отправится в начале 2025 года. Позже станет известна точная цена.

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