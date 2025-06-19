Практичный недорогой внедорожник Ford сделали круче: чем он удивил

Практичный недорогой внедорожник Ford Ranger в 2025 году сделали намного круче в новой модификации Super Duty. Особая модель, которую подготовили для самых тяжелых условий, удивила масштабом изменений.

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Об автомобиле теперь известны все подробности, хотя ранее показывали только фото Ford Ranger Super Duty 2026 модельного года. Про более мощный вариант пикапа Ford с особым стилем рассказывает Carscoops.

Фактически, это ультимативная версия модели Ranger с акцентом на внедорожные способности. При этом пикап предлагает максимальную практичность для хозяйственных покупателей. Внедорожник способен буксировать до 4500 кг. Покупателям предложат разные варианты: с короткой кабиной и длинным грузовым отсеком и с полноценной кабиной с двумя рядами кресел.

Автомобиль получил специальные покрышки для бездорожья диаметром 33 дюйма и увеличенный дорожный просвет. В целом у внедорожника более агрессивный вид с темными декоративными и защитными элементами. Также автомобилю расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Среди других доработок – усиленная подвеска, укрепленная рама и защита днища. Новый Ford Ranger Super Duty получил мощную силовую установку – его оснастили 3-литровым турбированным дизельным двигателем V6 с отдачей 206 л.с.

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