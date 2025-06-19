Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda показали в сети: каким он будет

Новая модель Mazda CX-20 окажется самым маленьким и дешевым кроссовером японской компании. Это автомобиль наиболее популярного сегмента, и машина станет глобальной. Уже известно, каким будет этот кроссовер.

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Ранее новую Mazda впервые продемонстрировали в сети как прототип дизайна. Теперь на канале TALKWHEELS показали кроссовер Mazda CX-20 с эффектной внешностью. Хотя это сторонний проект, и серийная машина будет выглядеть по-другому.

Производитель пока старается сохранять секретность. Новую машину назовут Mazda CX-20, при этом кроссовер придет на смену модели Mazda CX-3. В составе гибридной силовой установки покупателям могут предложить бензиновые двигатели объемом 1,5 или 2 л.

Недавно стало известно, что кроссоверы Mazda CX-3 и MX-30, а также хэтчбек Mazda 2 покинут конвейер в ближайшее время.

Кроссовер Mazda MX-30 в полностью электрической модификации решили больше не производить (гибрид останется). А CX-3 в качестве преемника как раз получит новую Mazda CX-20.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, новый Nissan Leaf 3 поколения теперь является кроссовером.