Новый большой кроссовер Hyundai Santa Fe получил невысокую цену. Фото

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 года уже поступил в продажу. Производитель раскрыл цену и все подробности большой модели для семейных покупателей. Автомобиль получил невысокую цену.

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Об этом стало известно благодаря информации на сайте Carscoops. Новый Santa Fe выглядит как никогда брутально и совсем не похож ни на одного из своих предшественников. Внешность оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Двигатели Hyundai Santa Fe 2024:

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (281 л.с.);

гибрид (230 л.с.);

плагин-гибрид (265 л.с.).

В список оснащения входят сканер отпечатка пальца, доступ с помощью смартфона, система ультрафиолетовой дезинфекции, ассистент парковки с дистанционным управлением и автопилот.

Большой кроссовер Hyundai Santa Fe отправился в продажу по цене от 33 950 долларов – отличное предложение за такой автомобиль. Такой прайс доступен американским покупателям. А, например, на домашнем корейском рынке модель и вовсе оценили в 26 500 долларов.

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