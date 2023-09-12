Практичные и недорогие: эксперты назвали лучшие кроссоверы 2023 года
Эксперты определили лучшие кроссоверы 2023 года. В первую очередь фокус сделали на семейных покупателях. Каждый из представленных автомобилей в таком случае обеспечивает максимальные удобство и практичность.
Лучшие модели назвали в What Car. Список насчитывает очень разные машины – в том числе дорогие автомобили с премиальным позиционированием. Мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые доступные кроссоверы для семьи.
Лучшие недорогие кроссоверы 2023 года для семьи:
- Kia Sportage;
- Volvo XC40;
- Ford Kuga.
На первое место поставили Kia Sportage. Самый дешевый кроссовер в списке. Нередко для семейных покупателей цена становится решающим фактором. А вместительный багажник – дополнительное преимущество этой машины.
Volvo XC40 подойдет тем, кому за относительно небольшие деньги кроме практичности нужен налет премиальности. Еще модель известна высоким уровнем безопасности и качественной отделкой.
Ford Kuga – выбор драйвовых покупателей благодаря хорошо настроенной управляемости. За экологию здесь отвечает современная гибридная силовая установка.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о самом дешевом кроссовере Ford, который показали на первых фото до премьеры.