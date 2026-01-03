Практичную модель Subaru с огромным багажником показали с новым дизайном

Модель Subaru Baja была известна как недорогой, но практичный автомобиль с огромным багажником для самых хозяйственных покупателей. Эту машину показали в сети с новым дизайном.

Машину, которую сегодня почти не вспоминают, показали в очень современном виде. Виртуальный проект автомобиля подготовили на канале TALKWHEELS. Авторы видео создали новый пикап Subaru, который отлично вписался бы в современную моду на брутальные внедорожники. Серийный автомобиль можно было бы создать на базе Outback – как это и было ранее в случае с Subaru Baja.

Новая Subaru Outback 7 поколения, которую недавно рассекретили, превратилась в довольно крупный и высокий SUV с простой геометричной формой. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Привычная полноприводная трансмиссия работает с бензиновыми двигателями Subaru Outback (2,5 л на 180 сил и 2,4 л на 260 сил). На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети.

