Практичную модель Dacia для большой семьи показали с ярким дизайном

Бюджетная модель Dacia Sandman – практичный автомобиль для большой семьи, который наверняка мог бы найти множество покупателей. Машину с ярким дизайном показали в сети.

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Такая удобная модель могла бы сменить минивэн Dacia Dokker, который уже не производят – модель устарела, и в линейке на ее место пришел 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале AutomagzPro решили придумать дизайн для новой практичной машины Dacia Sandman 4x4.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

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