Практичную и недорогую модель Honda показали в новом виде. Фото

Практичная модель Honda Ridgeline является недорогим автомобилем для покупателей, которые вместо кроссоверов и SUV предпочитают пикапы. Этот автомобиль с большим багажником показали в новом виде.

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Свой взгляд на новую Honda Ridgeline показал художник Theottle. Автор аккуратно поработал с дизайном японского пикапа, чтобы сделать его современнее. Многие элементы унаследованы от нового внедорожника Honda Passport 2025 модельного года.

Возможно, Ridgeline 3 поколения будет похожим на этот проект. А пока, чтобы покупатели не забывали про эту модель, компания провела промежуточную модернизацию пикапа и добавила в линейку особую версию

В линейке кроме обновленной базовой модели появился пикап Honda Ridgeline TrailSport, который подготовили для бездорожья. Технические изменения представляют доработанная укрепленная подвеска, внедорожные покрышки General Grabber A/T Sport, перенастроенные амортизаторы для более стабильной и энергоемкой езды по бездорожью.

Под капотом остался 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 280 лошадиных сил. В целом изменения в машине не слишком большие. Производитель лишь планирует немного подогреть интерес, чтобы не отпугнуть покупателей.

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