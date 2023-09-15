Последний из доступных: Chevrolet показала особую версию легендарной модели. Фото

Chevrolet показала особую версию легендарной модели Camaro. Модификация Collector's Edition призвана проститься с бензиновыми Camaro, таким образом закрыв эру доступных маслкаров компании. В следующем поколении автомобиль станет электрическим и наверняка подорожает.

О новом Chevrolet Camaro Collector's Edition в деталях рассказали на Carscoops. Маслкар прощальной серии получил особый цвет кузова Panther Black Metallic. Он сочетается с черными декалями и темными колесными дисками диаметром 20 дюймов.

В топовой модификации Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition кузов выкрасили матовым покрытием Panther Black Matte. Также машину отличает другой обвес, свои колесные диски и увеличенный задний спойлер.

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Мощность двигателя V8 объемом 6,2 л составляет 660 л.с. Таких автомобилей подготовят только 350 экземпляров. Но для покупателей также останутся Collector's Edition с моторами на 335 и 455 л.с.

Такие машины будут стоить от 39 440 долларов. За топовый ZL1 попросят 88 690 долларов. На данный момент базовая цена стандартного Chevrolet Camaro с 2-литровым двигателем – от 30 900 долларов.

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