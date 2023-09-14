Недорогой внедорожник Nissan показали в особом виде. Фото

Недорогой пикап Nissan Frontier 2024 модельного года получил особую модификацию. Внедорожник в исполнении Hardbody Edition отсылает к классической модели. Новинку показали на фото и раскрыли детали.

О машине сообщает Motor1. Пикап Nissan Frontier Hardbody Edition снаружи окрасили в яркий красный оттенок. Передний и задний бамперы при этом выполнили в черном цвете. Установили колесные диски особого дизайна, а над ними появились пластиковые накладки на арках.

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В багажном отсеке появились массивные черные дуги, а в разных местах на кузове наклеили декали. В целом новинка очень напоминает классический пикап Nissan 1980-х годов.

В движение автомобиль приводит бензиновый двигатель V6 объемом 3,8 л мощностью 310 л.с. (381 Нм крутящего момента). Агрегат сочетается с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач в составе полноприводной трансмиссии.

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