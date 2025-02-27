Популярный недорогой кроссовер Subaru показали в новом виде. Фото

Компактный кроссовер Subaru Crosstrek является популярной недорогой моделью от знаменитого японского производителя. В сети эту успешную модель показали в новом виде для 2026 модельного года.

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Subaru регулярно обновляет модель Crosstrek. Линейку автомобиля постоянно расширяют. На канале TALKWHEELSPRO решили, что для 2026 года кроссоверу тоже необходим новый вариант. Машину показали с более эффектным дизайном. Но пока неизвестно, работают ли в компании над чем-то подобным.

Недавно модификацию Hybrid подготовили к выходу на рынок. Мощность гибридной силовой установки Subaru Crosstrek составляет 194 л.с. В продаже автомобиль ожидается во второй половине 2025 года с ценой около 30 000 долларов.

На рынок компактный кроссовер Subaru выйдет с новыми оттенками для кузова Sand Dune Pearl и Citron Yellow Pearl. Также производитель подготовил набор 18-дюймовых колесных дисков.

Японский производитель, как всегда, чувствует себя отлично в сегменте SUV. К выходу на рынок готовится кроссовер Subaru Forester Hybrid 2025. А позже состоится премьера нового Subaru Outback. Автомобиль увеличился в размерах, получит более брутальный геометричный дизайн и станет похож на внедорожник, а не на привычный универсал Legacy.

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