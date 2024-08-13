Популярный недорогой кроссовер Opel показали в новом виде. Фото

Недорогой кроссовер Opel Mokka пользуется популярностью у покупателей благодаря цене и яркому дизайну. Доступную модель немецкого бренда теперь сделали современнее с помощью нового дизайна.

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Модель делит технические компоненты с Peugeot, Citroen, Jeep и Alfa Romeo. Но кроссовер Opel выглядит по-своему уникально. На фото показали модернизированный вариант. Об этом сообщает Carscoops.

Новый Opel Mokka 2025 модельного года готовят к премьере, которая, скорее всего, состоится до конца 2024 года. Традиционно те части кузова, которые претерпели основные изменения, прикрыты пестрой пленкой. Новый дизайн из-за этого рассмотреть нельзя, но похоже, что Mokka сохранит знакомую внешность.

Ранее попадались прототипы с большим количеством камуфляжа – оценить масштаб модернизации было трудно. Теперь появились подробные фото. Основные изменения сосредоточат в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике.

В линейке останутся электромобиль Opel Mokka мощностью 156 сил с запасом хода 406 км и гибридная модификация с 134-сильной силовой установкой.

Ранее OBOZ.UA показывал большой и практичный кроссовер Hyundai, который готовят к премьере.