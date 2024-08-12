Hyundai готовит новый недорогой SUV для большой семьи: каким он будет

Новый кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения – недорогая модель SUV с просторным и практичным интерьером для большой семьи. Производитель готовит машину к премьере – стало известно, какой она будет.

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В сравнении с предшественником новый Hyundai Palisade изменится до неузнаваемости. Модель получит совсем другой дизайн, но сохранит привлекательную цену. Подробности об автомобиле сообщает Carscoops.

Там же подготовили свой вариант возможного дизайна Hyundai Palisade. Изображения создали с учетом информации о внешности тестовых прототипов, которые сейчас "гоняют" по дорогам в рамках ходовых испытаний.

Судя по всему, кроссовер Palisade выполнят в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe 5 поколения. Автомобиль получил угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно. Это совсем не похоже на Palisade 1 поколения.

На рынок новый SUV отправится к 2026 году с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про недорогую модель от Renault, которая возглавила рейтинг продаж.