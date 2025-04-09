Популярный дешевый кроссовер Skoda показали в новом эффектном виде

Известный дешевый кроссовер Skoda Karoq очень популярен благодаря надежности, доступности и практичности. Однако модель уже устарела. Эту машину показали в более эффектном современном дизайне.

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Как ожидается, скоро Karoq получит новый вариант и станет намного мощнее. Тем временем, пока от производителя не поступало дополнительной информации, недорогую модель Skoda показали в другом дизайне на канале TALKWHEELS.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

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