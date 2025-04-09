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Популярный дешевый кроссовер Skoda показали в новом эффектном виде

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
348
Skoda Karoq

Известный дешевый кроссовер Skoda Karoq очень популярен благодаря надежности, доступности и практичности. Однако модель уже устарела. Эту машину показали в более эффектном современном дизайне.

Видео дня

Как ожидается, скоро Karoq получит новый вариант и станет намного мощнее. Тем временем, пока от производителя не поступало дополнительной информации, недорогую модель Skoda показали в другом дизайне на канале TALKWHEELS.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

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