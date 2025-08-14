Популярный бюджетный кроссовер Skoda показали в новом виде

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq пользуется популярностью, хотя модель далеко не новая. Производитель подготовил секретный вариант автомобиля. Его показали в новом виде в сети.

Модель Skoda Karoq показали в сети с более современным дизайном на канале TALKWHEELS. Сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Но пока от производителя не поступало новой информации.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

