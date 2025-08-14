УкраїнськаУКР
Популярный бюджетный кроссовер Skoda показали в новом виде

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
363
Skoda Karoq

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq пользуется популярностью, хотя модель далеко не новая. Производитель подготовил секретный вариант автомобиля. Его показали в новом виде в сети.

Модель Skoda Karoq показали в сети с более современным дизайном на канале TALKWHEELS. Сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Но пока от производителя не поступало новой информации.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

