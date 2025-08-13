Новый недорогой SUV Mitsubishi готовят к премьере: каким он будет

Внедорожник Mitsubishi Pajero (также Mitsubishi Montero) готовят к премьере как недорогое дополнение к сегменту крупных SUV. Это настоящая легенда автопрома, и уже примерно известно, какой будет эта модель.

Видео дня

Недавно новый Mitsubishi Pajero 2026 появился на дороге в статусе прототипа, но машину уже готовят к премьере. Свой вариант внешности показывает Motor1. Эти рендеры основаны на шпионских фото.

Известно, что модель Mitsubishi Pajero 2026 года окажется дешевле, чем многие ожидали изначально. Новый Pajero станет компактнее предшественника и со временем заменит Mitsubishi Pajero Sport.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80.

Теперь ожидается, что для нового внедорожника модернизируют платформу CMF-C/D от Mitsubishi Outlander. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле. Еще один возможный вариант – рамная архитектура пикапа Mitsubishi L200.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, новый седан Nissan оказался очень доступным.