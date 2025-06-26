Популярный бюджетник Dacia стал современнее: появились первые фото

Популярный бюджетник Dacia Sandero – самая доступная модель румынского бренда, которая является бестселлером европейского рынка. Автомобиль после модернизации стал современнее, его показали на фото.

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Новую Dacia Sandero 2026 модельного года показали впервые, хотя ранее на дорогах появлялся прототип кроссовера Sandero Stepway 2026. Об этом стало известно Carscoops. Бюджетный автомобиль после рестайлинга отправился на дорожные испытания.

Как всегда, основные изменения прикрыли маскировочной пленкой. Поэтому мы пока не можем рассмотреть детали. Но официальная премьера приближается.

А для следующего автомобиля готовят более масштабные изменения, но дебют ожидается через несколько лет. Сообщалось, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Mazda занята разработкой нового недорогого кроссовера.