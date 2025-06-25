Каким будет соперник Duster от Mazda: все ждут этот недорогой кроссовер

Новая модель Mazda CX-20 будет соперничать габаритами и ценой с Renault Duster в общем сегменте недорогих компактных машин. Автомобиль, который все ждут, окажется самым маленьким и дешевым кроссовером японской компании. Отчасти уже известно, какой будет эта модель.

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Не так давно новый кроссовер Mazda впервые продемонстрировали как прототип дизайна. Теперь на канале TALKWHEELS показали новую Mazda CX-20 2026 модельного года с эффектной альтернативной внешностью. Но это непрофессиональный проект – серийная машина будет выглядеть по-другому.

Производитель пока старается сохранять секретность. Новую машину назовут Mazda CX-20, при этом кроссовер придет на смену модели Mazda CX-3. В составе гибридной силовой установки покупателям могут предложить довольно крупные бензиновые двигатели объемом 1,5 или даже 2 л.

Недавно стало известно, что кроссоверы Mazda CX-3 и MX-30, а также хэтчбек Mazda 2 покинут конвейер в ближайшее время.

Кроссовер Mazda MX-30 в полностью электрической модификации решили больше не производить (гибрид останется). А CX-3 в качестве преемника как раз получит новую Mazda CX-20.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Jeep.