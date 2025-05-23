Покупателям придется ждать недорогую модель Dodge дольше. Фото

Dodge известен своими недорогими мощными автомобилями – у этих машин много фанатов. Покупатели ждут модель Charger Sixpack, но теперь стало известно, что ожидание затянется дольше.

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Подробности стали известны Motor1. Новый Dodge Charger 2025 года уже отправили в производство. Но долгожданный маслкар пока существует только в электрической модификации.

Ранее ожидалось, что в продажу автомобиль с ДВС поступит к лету 2025 года. Во всяком случае, об этом сообщал американский производитель. Однако рыночный дебют автомобиля перенесли ближе к концу года.

Электрический Dodge Charger Daytona получил несколько полноприводных вариантов на 496 и 670 л.с. При этом бензиновый вариант больше понравится консервативным автомобилистам, хотя фанатов маслкаров машина удивит.

Дело в том, что Dodge Charger Sixpack с ДВС получит не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор твин-турбо объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. Машину будут оснащать 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF 880RE и полным приводом. Новый Dodge Charger 2025 года будет доступен в кузовах купе и седан.

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