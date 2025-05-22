Долгожданный недорогой Nissan 2025 года показали в подробностях. Фото

Новый бюджетник Nissan Micra в 2025 году наконец-то представили официально как автомобиль 2026 модельного года. Это долгожданная машина, которая пришла на смену предшественнику и полностью изменилась.

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Модель Nissan Micra 6 поколения показывает в подробностях Autogefühl. Хэтчбек теперь основан на новом автомобиле Renault и, в отличие от модели 5 поколения, является электромобилем.

Новый электрокар Nissan Micra EV станет недорогим городским хэтчбеком с ценой около 25 000 евро. Внутри это новый Renault 5 E-Tech electric. Фактически, японский производитель изменил оформление, дизайн бамперов и наружной светотехники. Предложили другие цвета кузова и новые колесные диски. Салон Renault 5 E-Tech почти не изменился.

Базовый вариант мощностью 120 л.с. предлагает запас хода 300 км, а 150-сильная модификация способна преодолеть 400 км.

Предыдущий хэтчбек Nissan Micra 5 поколения покинул конвейер во французской коммуне Флен-Сюр-Сена, где создано совместное производство с Renault. Окончание жизненного цикла машины совпало с планами по модернизации завода для нового EV.

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