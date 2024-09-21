Покупатели заждались: новые недорогие модели Volkswagen готовы к премьере

Volkswagen подготовил к премьере сразу несколько недорогих кроссоверов для самых популярных сегментов. Покупатели заждались этих моделей, и о машинах известно достаточно много информации.

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Как стало известно Automotive News, на встрече с дилерами в США компания Volkswagen продемонстрировала ближайшие новинки, которые готовят к премьере и выходу на рынок. Речь идет сразу о трех кроссоверах.

Первый – это новый VW Tiguan для США. Это удлиненный вариант модели с практичным трехрядным интерьером. Премьера состоится в ноябре на Автошоу в Лос-Анджелесе. Европейские покупатели получат этот автомобиль под именем Volkswagen Tayron.

Еще одна новинка – Volkswagen Atlas 2 поколения. Ранее дизайн модели рассекретили в сети как новый VW Teramont Pro. Так машина будет называться в Китае.

Также немецкий автопроизводитель подготовил новый электрокар VW ID.4. По разным данным, это промежуточная модернизация или даже полностью новое поколение. Позже о новинках появится больше точных данных.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про новый мощный электрокроссовер Renault.