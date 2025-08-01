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Покупатели гоняются за этими машинами: топ-10 автомобилей 2025 года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Toyota Corolla Cross

Даже во время экономической нестабильности автомобильный рынок должен жить. В то время, как одни автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца, за другими машинами покупатели буквально гоняются.

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Разумеется, самое большое внимание привлекают недорогие модели. Еще один важный фактор, который повысит вероятность сделки, – практичность. Специалисты CarEdge назвали топ-10 автомобилей 2025 года, которые продаются лучше всех.

В список попали машины разных сегментов. Однако в нем все же доминируют менее дорогие автомобили, которые предлагают сочетание востребованных эксплуатационных качеств.

Toyota RAV4

Самые популярные автомобили 2025 года:

  1. Toyota Sienna;
  2. Toyota Highlander;
  3. Lexus RX Hybrid;
  4. Cadillac Escalade;
  5. Toyota Corolla Cross;
  6. Toyota Camry;
  7. Toyota RAV4;
  8. Ford F-450 Super Duty;
  9. Cadillac Escalade ESV;
  10. Toyota Corolla Sedan.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, рынок новых автомобилей в Украине демонстрирует уверенный рост несколько месяцев подряд.