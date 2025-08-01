Покупатели гоняются за этими машинами: топ-10 автомобилей 2025 года

Даже во время экономической нестабильности автомобильный рынок должен жить. В то время, как одни автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца, за другими машинами покупатели буквально гоняются.

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Разумеется, самое большое внимание привлекают недорогие модели. Еще один важный фактор, который повысит вероятность сделки, – практичность. Специалисты CarEdge назвали топ-10 автомобилей 2025 года, которые продаются лучше всех.

В список попали машины разных сегментов. Однако в нем все же доминируют менее дорогие автомобили, которые предлагают сочетание востребованных эксплуатационных качеств.

Самые популярные автомобили 2025 года:

Toyota Sienna; Toyota Highlander; Lexus RX Hybrid; Cadillac Escalade; Toyota Corolla Cross; Toyota Camry; Toyota RAV4; Ford F-450 Super Duty; Cadillac Escalade ESV; Toyota Corolla Sedan.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, рынок новых автомобилей в Украине демонстрирует уверенный рост несколько месяцев подряд.