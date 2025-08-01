Покупатели гоняются за этими машинами: топ-10 автомобилей 2025 года
Даже во время экономической нестабильности автомобильный рынок должен жить. В то время, как одни автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца, за другими машинами покупатели буквально гоняются.
Разумеется, самое большое внимание привлекают недорогие модели. Еще один важный фактор, который повысит вероятность сделки, – практичность. Специалисты CarEdge назвали топ-10 автомобилей 2025 года, которые продаются лучше всех.
В список попали машины разных сегментов. Однако в нем все же доминируют менее дорогие автомобили, которые предлагают сочетание востребованных эксплуатационных качеств.
Самые популярные автомобили 2025 года:
- Toyota Sienna;
- Toyota Highlander;
- Lexus RX Hybrid;
- Cadillac Escalade;
- Toyota Corolla Cross;
- Toyota Camry;
- Toyota RAV4;
- Ford F-450 Super Duty;
- Cadillac Escalade ESV;
- Toyota Corolla Sedan.
Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, рынок новых автомобилей в Украине демонстрирует уверенный рост несколько месяцев подряд.