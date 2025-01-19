Подумайте дважды: назван тип авто, который лучше не покупать новым

Автомобильный рынок восстановился после пандемии и продажи новых автомобилей начали расти. В том числе заметно чаще стали покупать электромобили и гибриды.

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Однако, как пишет издание Express, не все виды машин с электрическим двигателем достойны того, чтобы покупать их без лишних раздумий. По мнению главного обозревателя автомобильного издания Auto Express Алекса Ингрема, водителям стоит подумать дважды перед приобретением новых подключаемых гибридных моделей (также их называют PHEV).

Если такие PHEV не заряжаются постоянно, их производительность начинает быстро снижаться. И приобретенная машина больше не оправдывает ожидания своего владельца, а также достаточно высокие первоначальные затраты на свое приобретение. При этом сами водители, согласно исследованиям, не заряжают аккумуляторы своих PHEV так часто, как это предусмотрено инструкциями. И именно это приводит к проблемам.

Традиционно гибридные автомобили рассматривают как оптимальное сочетание всего лучшего от традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания и электрокаров. Они предоставляют водителям возможность выбирать между полностью электрическим, бензиновым или смешанным вариантом.

Хотя эта концепция была разработана для того, чтобы предложить автомобилистам лучшую экономию топлива и более низкие выбросы, эксперт отметил, что некоторые водители забывают подключить аккумулятор, что приводит к тому, что такой PHEV может потреблять больше топлива, чем стандартная бензиновая модель.

Кроме того, некоторые водители, которые не заряжают аккумулятор регулярно, пожаловались на ряд неисправностей. В них входили ухудшение запаса хода на электрическом заряде. А это делает подобные авто менее практичными.

"Суть максимизации производительности PHEV заключается в том, чтобы следить за запасом хода электромобиля и избегать включения бензинового двигателя любой ценой", – пояснил Ингрем. По его словам, такой автомобиль нужно регулярно использовать только на электрической трансмиссии, что также помогает снизить эксплуатационные расходы.

"Подумайте о сохранении импульса, т.е. не тратьте энергию на очень частое торможение и убедитесь, что вы отключили все ненужные вам электрические системы и убрали весь ненужный вес", – порекомендовал эксперт.

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