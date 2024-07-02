Недорогой семейный кроссовер Peugeot 2024 года показали в деталях

Новый недорогой кроссовер Peugeot 3008 для 2024 года показали в сети в подробностях. Это практичный автомобиль для семьи, который сменил поколение и получил очень яркий стильный дизайн.

Видео дня

Новый Peugeot 3008 3 поколения сменил форм-фактор и превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее. Авто показывает Autogefühl.

Стали крупнее габариты. Длина составляет 4540 мм (колесная база – 2739 мм), ширина равна 1890 мм ,а высота – 1640 мм. Дизайн модели полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании и совсем не похож на кроссовер предыдущего поколения.

Новый электромобиль Peugeot E-3008 2024 модельного года предложат в модификациях Electric (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 73 кВтч, 525 км) и Long Range (230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

Покупатели смогут купить Peugeot 3008 3 поколения также в гибридном исполнении мощностью 136 л.с. В линейку также включили плагин-гибрид с возможностью подзарядки от внешней сети. Мощность равна 195 л.с., а комбинированный расход топлива составляет всего 0,9 л/100 км. Вдобавок около 90 км можно преодолеть на электротяге. Цена Peugeot 3008 – от 39 000 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Mazda.