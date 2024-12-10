Подержанные автомобили каких брендов самые лучшие: топ-10

Рейтинг надежности подержанных автомобилей от Consumer Reports показал, что Lexus и Toyota возглавляют список брендов с наименьшим количеством проблем в моделях от 5 до 10 лет. Mazda занимает третье место, а Honda и Acura дополняют топ-5. Наименее надежными оказались Dodge, Jeep и Chrysler.

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Эксперты объясняют, что стабильность лидеров связана с постепенным усовершенствованием моделей и отсутствием значительных изменений в технологиях. Старшие модели часто остаются надежными даже со временем.

Для анализа используются данные о проблемах, о которых сообщают владельцы. Этот подход учитывает, что надежность подержанных авто может отличаться от новых из-за использования различных компонентов и изменения портфолио брендов.

В Consumer Reports составили список лучших подержанных автомобилей:

Chevrolet Cruze (поколение 2016-2019)

Автомобиль отличается комфортной поездкой, относительно просторным салоном и легкой мощностью четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Это конкурентоспособный домашний автомобиль, имеющий подогрев сидений и безключевой запуск. Кроме того, он получил задние боковые подушки безопасности, в результате чего общее количество подушек безопасности выросло до 10.

Kia Sportage (поколение 2017-2022)

Уникальный стиль Sportage – это конкурентоспособный небольшой внедорожник с усовершенствованной силовой установкой и управляемостью, которая выглядит спортивно для этого класса. Вход прост, салон просторный и комфортный. Последние три года этот автомобиль является самым желательным из-за значительного обновления и повышения надежности.

Toyota RAV4 Hybrid (поколение 2016-2018)

Технически третье поколение RAV4 началось с 2013 модельного года, но только с обновлением среднего срока эксплуатации в 2016 году был представлен желаемый гибрид. Весь модельный ряд RAV4 был обновлен до 2016: обновленный стиль, тишина в салоне, плавность хода, дополнительные функции безопасности и новая гибридная версия. Эта гибридная трансмиссия принесла почти на 20 лошадиных сил больше, что привело к более мощному ускорению на низкой скорости, чем обычный четырехцилиндровый двигатель.

Mazda CX-9 (поколение 2016-2023)

Второе поколение CX-9 отличалось среди своих конкурентов средних внедорожников тем, что предпочитало опыт вождения. Поведение, в частности, делает авто относительно интересным для вождения. Чрезвычайная точность рулевого управления, способствующая ограниченному крену кузова, отличает производительность CX-9 от толпы семейных грузовиков.

Buick Envision (поколение 2016-2020)

Привлекательная альтернатива более дорогим моделям других брендов премиумкласса. Кроме изменений в стиле, множество обновленных элементов и добавленного стандартного оборудования сделали Envision более удобным для водителей, благодаря усовершенствованию трансмиссии, тормозов и подогреву сидений. Его комфортность, легкий доступ, простое управление и хорошая информационно-развлекательная система – хороший бонус для владельца.

Toyota Tacoma (поколение 2005-2015)

Эта культовая машина имеет определенные компромиссы, например неловкое управление и странное положение за рулем, которое лучше подходит для водителей более низкого роста. Однако как подержанное авто, его возможности и надежность – на высоте. Он особенно компетентен на бездорожье или буксировке, когда оснащен полным приводом и мощным двигателем V6.

Mazda MX-5 Miata (поколение 2016-2024)

Четвертое поколение Miata приносит отличное сочетание точного рулевого управления, отличной управляемости на задней дороге, поразительной надежности и невероятной экономии топлива, что делает этот маленький спортивный автомобиль уникальным. Его 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель был тщательно обновлен, увеличив мощность со 155 до 181 лошадиных сил.

Lexus ES

Премиальный седан с комфортабельным интерьером, отличной шумоизоляцией и надежной гибридной системой. Каждый элемент салона создан для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально спокойно. Современная мультимедийная система и широкий спектр систем безопасности делают каждую поездку не только комфортной, но и безопасной.

Honda CR-V Hybrid

Авто предлагает высокую экономию горючего, просторный салон и технологичность. Автомобиль отличается плавностью хода благодаря усовершенствованной гибридной трансмиссии и сбалансированной подвеске. Высокий рейтинг безопасности обеспечивается современными системами водительской помощи, такими как адаптивный круиз-контроль и система содержания в полосе движения. Вместительный багажник и складные задние сиденья делают его идеальным выбором для семейных поездок или перевозки грузов.

Acura MDX

Стильный кроссовер с просторным салоном, современными функциями безопасности и мощной динамикой. Автомобиль оснащен передовыми системами помощи водителю, такими как мониторинг слепых зон и автоматическое экстренное торможение. Благодаря полноприводной системе Super Handling All-Wheel Drive, MDX демонстрирует стабильность и уверенность на любой дороге. Изысканный интерьер с премиальными материалами и продвинутой мультимедийной системой создают максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

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