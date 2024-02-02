Opel и Peugeot представили долгожданную недорогую модель Lancia. Фото

Итальянский производитель Lancia, который находится под контролем Fiat (вместе компании входят в состав концерна Stellantis), представил долгожданную недорогую модель Ypsilon следующего поколения. Это машина, которая построена на компонентах Opel и Peugeot.

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Об этом сообщает Carscoops. Полная премьера Lancia Ypsilon состоится 14 февраля со стартом европейских продаж летом. До тех пор производитель рассекретил дизайн новинки и поделился некоторыми подробностями.

Дизайн совсем не похож на ранние модели Lancia. Спереди установили эффектную полосу ДХО, фары – отдельными блоками ниже в бампере. Сзади выделяются круглые фонари и крупная надпись с названием бренда.

Также компания разработала новую мультимедийную систему SALA (Sound Air Light Augmentation) с возможностями персонализации и интуитивно понятным управлением. В сотрудничестве с производителем премиальной мебели Cassina подготовят ограниченный тираж модели с особенным оснащением. Таких машин выпустят 1906 экземпляров – в честь даты основания Lancia.

Техническую часть хэтчбек разделит с Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3 и Jeep Avenger. В линейке появятся гибридные силовые установки на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Но первым в продажу отправится полностью электрический вариант с запасом хода 403 км.

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