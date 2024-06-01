Почти забытый SsangYong показал недорогой практичный кроссовер. Фото и цена

Новый кроссовер SsangYong Torres EVX Van 2024 модельного года от почти забытого корейского бренда предлагает практичность и экономичность по доступной цене. Новый автомобиль с огромным багажником показали на официальных фото.

Об этом сообщили на сайте KG Mobility. Новый SsangYong Torres EVX Van – это коммерческий вариант стандартного электрического кроссовера. В салоне такого автомобиля появились перегородки с решетками, а объем багажника увеличился до 1462 л. Цена – от 32 250 долларов.

Новый SsangYong Torres EVX Van оснащают электромотором мощностью 207 л.с. Батарейный блок емкостью 73 кВтч обеспечивает запас хода 410 км.

Напомним, с 2024 года SsangYong сменил название на KGM. Ранее корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Благодаря финансированию появился новый кроссовер SsangYong Torres. Глава компании отметил, что автопроизводитель в дальнейшем будет делать ставку на электромобили.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв. Привычную эмблему сохранили.

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