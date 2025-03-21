Почти как Passat, но дешевле: новый седан VW рассекретили на фото

Большой и дешевый седан Volkswagen Sagitar 2026 модельного года скоро представят официально, а пока машину показали на первых фото перед премьерой. Автомобиль почти соответствует по размерам Passat.

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Благодаря фото на Carscoops мы уже можем познакомиться с дизайном модели VW Sagitar после модернизации. Этот автомобиль уверенно можно назвать бюджетным – особенно с учетом размеров. Хотя фактически седан основан на VW Jetta.

Длина составляет 4812 мм при колесной базе в 2731 мм, ширина – 1813 мм, а высота равна 1479 мм. Машина действительно большая.

Пока известно, что моторная гамма нового Volkswagen будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 158 л.с. Но не исключено появление других вариантов.

Официальная премьера состоится позже в 2025 году. Ориентировочная цена Volkswagen Sagitar – около 18 000 долларов за базовый вариант.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, Mitsubishi подготовила новый экономичный кроссовер бюджетного сегмента.