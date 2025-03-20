Бюджетный соперник Duster от Mitsubishi удивил низким расходом топлива

Новый бюджетный кроссовер Mitsubishi Xforce по размерам и цене соперничает с Renault Duster. Для усиления рыночных позиций японский производитель подготовил новую экономичную модификацию, которая удивила низким расходом топлива.

Видео дня

Самая дешевая модель в сегменте от японской компании успела оказаться удачной новинкой. Теперь, согласно информации на сайте производителя, в линейке появился гибрид Mitsubishi Xforce HEV 2025 модельного года.

В основе силовой установки суммарной отдачей 116 л.с. использован 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Комбинированный расход топлива составляет 4,1 л/100 км.

Цена Mitsubishi Xforce 2025 года в гибридной модификации HEV – от 27 000 долларов. А ранее на рынок вышел базовый вариант модели Mitsubishi за 20 000 долларов. В движение такой кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5л мощностью 105 л.с.

Машину успели похвалить в краш-тесте ASEAN NCAP. Новый Mitsubishi Xforce получил максимальную оценку – 5 звезд. Кроссовер также понравился профессиональным дизайнерам, присудившим Xforce победу в конкурсе iF DESIGN AWARD 2024 года.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про цену новой модели Mazda.