Почти Дастер: новый кроссовер Renault показали в самом дешевом виде

Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech – по большому счету, недорогой современный автомобиль. Но электрическая силовая установка все же делает модель дороже в сравнении с бензиновыми аналогами. Теперь в сети показали новинку в самом дешевом варианте.

Свою работу показал художник X-Tomi Design. После его модернизации новый Renault Scenic E-Tech даже чем-то стал похож на Дастер. Секрет – в ориентации на бюджетный сегмент. Куда-то исчез гламурный блеск декоративных элементов, но появились простые фары, неокрашенные бамперы и самые дешевые штампованные колеса. Получилось по-своему очаровательно.

Недавно Renault Scenic E-Tech признали лучшим автомобилем года. Кроссовер стал победителем конкурса Car of the Year 2024 благодаря сочетанию нескольких качеств – технологичность, практичность, привлекательная цена.

Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech 2024 получил наружную светотехнику простой геометрической формы, прямые линии кузова и минимум воздухозаборников. Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Renault Scenic 2024 модельного года получит два варианта. Первый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 420 км. Второй получил 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 610 км.

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