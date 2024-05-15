По цене Шкода Октавия: в Украине появилась самая дешевая модель Lexus. Фото

Новый кроссовер Lexus LBX уже появился на дороге в Украине. Автомобиль показали в сети. Это самая дешевая модель японского премиального бренда, которая сравнима по цене со Шкода Октавия.

Фото Lexus LBX 2024 года опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Это долгожданная новинка, которую совсем недавно начали продавать во многих странах мира.

Цена Lexus LBX в Украине – чуть более 1,5 млн гривен. Это соответствует новой Skoda Octavia в хорошей комплектации. Японский бренд пытается привлечь компактным кроссовером молодых покупателей.

При этом модель хорошо "упакована". Автомобиль в базовом оснащении предлагает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, парковочный ассистент, электропривод двери багажника, круиз-контроль, датчики дождя и света, современные системы безопасности.

Кроме того, LBX, который построен на платформе компактного кроссовера Toyota Yaris Cross и занимает место в линейке на ступеньку ниже Lexus UX, специалисты What Car назвали одним из лучших автомобилей своего сегмента.

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