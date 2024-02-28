Первый электромобиль Apple отменяется: компания сворачивает программу Project Titan

Электромобиль Apple Project Titan должен был стать революцией на дороге, хотя появление модели постоянно откладывали. Теперь в компании решили и вовсе прекратить разработку и свернуть программу.

По данным Bloomberg, спустя десять лет исследований, разработок и тестирований проект Apple Project Titan (внутреннее название) решили закрыть. Часть из 2000 занятых в программе сотрудников переведут в отделы по работе с искусственным интеллектом Apple, остальных ждет увольнение.

Ожидалось, что в своем первом автомобиле технологический гигант сосредоточит наиболее современное и перспективное оснащение. Недавно сообщалось, что ради ускорения и упрощения разработки в Apple, судя по всему, решили отказаться от системы автопилота 4 уровня (полный автопилот) в работе над так называемым iCar. Вместо него машина могла получить систему уровня 2+.

Такой автопилот представляет собой продвинутый круиз-контроль, который работает в комплексе с электронными вспомогательными системами. Такой же функционал в своих моделях предлагает и Tesla. Что, впрочем, не мешает ей называть свою систему "полноценным автопилотом".

Это должно было сделать первый автомобиль Apple даже дешевле, чем многие могли предположить. Конструктивно и программно машина должна была оказаться проще за счет отказа от дорогостоящего автопилота.

СМИ сообщали, что в компании переживают решающий момент для дальнейшей судьбы проекта. Но не было ничего неизвестно о дизайне и мелких деталях. Появление модели с 2026 года перенесли на 2028 год. А теперь, судя по всему, проект действительно свернули.

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