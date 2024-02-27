Меньше "Дастера": новый бюджетный кроссовер Skoda показали впервые

Новый бюджетный кроссовер Skoda, который готовят к премьере, по габаритам окажется меньше знаменитого "Дастера". И, вероятно, дешевле по цене. Перспективную модель показали впервые на официальном фото.

Детали опубликовали на официальном сайте чешского автопроизводителя. Компания еще не раскрывает дизайн модели полностью. И даже названия у машины еще нет – его выберут позже.

Известно, что имя новый кроссовер Skoda получит в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q. А на первом изображении продемонстрировали фрагмент передней части кузова.

Отдаленно новая Skoda напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Хотя тот прототип предвещает появление более крупной машины, которая получит электрическую силовую установку.

Новый же бюджетник Skoda будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам с длиной кузова около 4 м. Привод у кроссовера будет передним, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л. Позже о машине появится больше информации.

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