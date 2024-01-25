Первый автомобиль Apple iCar окажется дешевле, чем предполагалось

Новый Apple iCar – один из наиболее ожидаемых автомобилей десятилетия. Даже эпатажный пикап Tesla Cybertruck не сравнится с ажиотажем, который способны создать конструкторы из Купертино. Оказалось, что их машина окажется даже дешевле.

Видео дня

Новые детали сообщает Carscoops. В Apple, судя по всему, решили отказаться от системы автопилота 4 уровня (полный автопилот) в работе над iCar. Вместо него машина получит систему уровня 2+.

Такой автопилот представляет собой продвинутый круиз-контроль, который работает в комплексе с электронными вспомогательными системами. Такой же функционал в своих моделях предлагает и Tesla. Что, впрочем, не мешает ей называть свою систему "полноценным автопилотом".

Значит, первый автомобиль Apple окажется даже дешевле, чем многие могли предположить. Конструктивно и программно машина окажется проще за счет отказа от дорогостоящего автопилота. Таким образом производитель сумеет сэкономить.

Известно, что сейчас в компании переживают решающий момент для дальнейшей судьбы проекта. Стоит отметить, что официально название iCar не было подтверждено. Также ничего неизвестно о дизайне (изображения являются спекулятивными иллюстрациями). Появление модели с 2026 года перенесли на 2028 год.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой седан Kia, который готовят к премьере.