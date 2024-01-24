Недорогой седан Kia 2024 года размером с Toyota Corolla показали на фото

Новый седан Kia K4 – недорогой автомобиль 2024 года, который размерами сравним с Toyota Corolla и Skoda Octavia. Модель вновь выехала на дороги в тестовом режиме. Машину показали на фото в сети до премьеры.

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Новинка на отдельных рынках может носить имя Kia Forte / Cerato. Детали сообщает Carscoops. Седан поймали в ходе дорожных испытаний. Разумеется, на кузове – кожух, который призван защитить дизайн от любопытных глаз. Интересно также, что Kia пока не анонсировала эту новинку. Однако машина уже почти готова.

Несмотря на плотный темный кожух на кузове, мы видим несколько очень интересных элементов. Передняя светотехника получила строгую вертикальную ориентацию. Это позволит придать машине "насупленный" вид – получится смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой. А ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это породнит внешность седана с купе.

В моторной линейке ожидаются бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 л. Не исключается появление гибридных вариантов. Премьера новой модели Kia K4 / Forte / Cerato ожидается в середине 2024 года.

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