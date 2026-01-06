УкраїнськаУКР
От этих дешевых машин все бегут: худшие автомобили с пробегом

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,7 т.
Chrysler 200

При покупке б/у автомобиля многие в первую очередь обращают внимание на дешевые машины. Ведь даже в премиальном сегменте за свои деньги можно получить современный вариант. Но от некоторых моделей владельцы буквально бегут, оставшись недовольными покупкой.

OBOZ.UA проверил автомобили, которые есть сегодня в продаже на вторичке, и изучил отзывы специалистов. Эти автомобили из списка ниже к покупке не рекомендуются. Даже если попалась привлекательная цена. Напротив, в каждом случае низкая стоимость говорит об очень многом.

Основная объединяющая проблема этих машин с пробегом – низкая надежность. При этом некоторые премиальные варианты на первый взгляд могут показаться довольно качественными. Однако хорошее оснащение – очередной сигнал насторожиться, ведь всю эту электронику тяжело и дорого ремонтировать.

Dodge Dart

Худшие автомобили с пробегом:

  • Dodge Dart;
  • Dodge Journey;
  • Citroen C3;
  • Chrysler 200;
  • Land Rover Discovery;
  • Renault Zoe;
  • Tesla Model S.

