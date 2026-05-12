Особая модель Subaru вызвала ажиотаж на рынке. Фото

Новая Subaru WRX 2026 года – особый полноприводный автомобиль для сегмента эффектных спорткаров. Несмотря на высокую мощность, модель получилась недорогой и практичной. Эта машина вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

Подробности стали известны Motor1. Японский спорткар стал дешевле для 2026 года. Теперь цена Subaru WRX стартует с 33 690 долларов. И это сработало – на американском рынке продажи выросли до 1178 машин (+52,6%). Очевидно, что спрос на спорткары по-прежнему существует, покупателям лишь нужна правильная цена.

Производитель предлагает 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, который выдает 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Разумеется, уже в стандарте есть фирменный полный привод.

Владельцы получат бесключевой доступ, запуск с кнопки, спортивные покрышки и специальным образом настроенную подвеску. Также в оснащении предлагаются кожаный руль, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, LED-фары и беспроводное подключение смартфона.

В палитре появился новый желтый цвет Sunrise Yellow для кузова. Его предлагают для топового исполнения модели Subaru WRX 2026.

