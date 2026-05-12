УкраїнськаУКР
русскийРУС

Особая модель Subaru вызвала ажиотаж на рынке. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
186
Subaru WRX

Новая Subaru WRX 2026 года – особый полноприводный автомобиль для сегмента эффектных спорткаров. Несмотря на высокую мощность, модель получилась недорогой и практичной. Эта машина вызвала настоящий ажиотаж на рынке.

Подробности стали известны Motor1. Японский спорткар стал дешевле для 2026 года. Теперь цена Subaru WRX стартует с 33 690 долларов. И это сработало – на американском рынке продажи выросли до 1178 машин (+52,6%). Очевидно, что спрос на спорткары по-прежнему существует, покупателям лишь нужна правильная цена.

Производитель предлагает 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, который выдает 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Разумеется, уже в стандарте есть фирменный полный привод.

Subaru WRX

Владельцы получат бесключевой доступ, запуск с кнопки, спортивные покрышки и специальным образом настроенную подвеску. Также в оснащении предлагаются кожаный руль, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, LED-фары и беспроводное подключение смартфона.

В палитре появился новый желтый цвет Sunrise Yellow для кузова. Его предлагают для топового исполнения модели Subaru WRX 2026.

OBOZ.UA уже рассказывал про завершение производства известной модели VW.

Новости автомираSubaruавтоновые автоценырынокрынок автомобилей
Редакционная политика