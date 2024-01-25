Opel показал новый доступный кроссовер на фото – для него вспомнили старое имя

Новый Opel Frontera 2025 модельного года показали на официальных фото до премьеры. Это самый дешевый кроссовер компании, и он получил имя, о котором не вспоминали 20 лет.

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Изображения показали на сайте материнского концерна Stellantis. Оказалось, что новый Frontera придет на смену компактному кроссоверу Opel Crossland. Автомобиль полностью рассекретят в ходе официальной премьеры уже в 2024 году.

У немецкой компании Opel небольшая внедорожная история. Однако новый бюджетный кроссовер получил имя от внедорожника Frontera, который пользовался умеренным спросом в 90-х годах прошлого столетия.

Новинку решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт модели квадратный, высокий клиренс, прямые простые формы. Деталей пока не видно, но дизайн должен получиться интересный. Эта модель первой получит обновленный логотип бренда.

Кроссовер Opel Frontera построят на модульной платформе СМР. Это позволит немного увеличить длину кузова – до 4,3 м – и породнит новинку с Citroen C3, Peugeot 5008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Недорогой автомобиль получит электрическую версию. Она предложит запас хода около 400 км и мотор мощностью 156 л.с. Будут и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о родственном кроссовере от Alfa Romeo.