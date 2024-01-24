Новый недорогой кроссовер Alfa Romeo на базе Peugeot и Opel показали на фото

Новый кроссовер Alfa Romeo Milano готовят к премьере. Недорогая модель использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel. Производитель показал новику на официальных фото перед дебютом.

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Это самый маленький представитель сегмента от итальянского бренда. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Подробности о модели сообщает Carscoops.

Имя новой модели – Alfa Romeo Milano – подтверждено официально. Хотя ранее сообщалось, что машину назовут Alfa Romeo Brennero – в честь одного из альпийских перевалов. Так же в свое время поступили и с кроссоверами Tonale и Stelvio.

Новую Alfa Romeo Milano представят 10 апреля 2024 года в Милане, где история автопроизводителя началась в 1910 году. А пока в компании опубликовали фото прототипов. Их кузова скрыты под камуфляжной пленкой.

Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo 2024 модельного года построят на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. Покупателям предложат несколько силовых установок на выбор.

Гибрид Alfa Romeo Milano получит мощность 136 л.с. А электромобиль – 156 л.с. Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечит около 400 км запаса хода.

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