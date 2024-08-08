Огромный внедорожник по цене маленького Duster: новый Haval выходит на рынок

Новый Haval H9 от Great Wall оказался по-настоящему огромным внедорожником. Большой китайский внедорожник выходит на рынок с привлекательной ценой, которая сравнима с маленьким Duster бюджетного сегмента.

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Модель Haval H9 2024 года выглядит как копия Land Rover, хотя намного дешевле. Этот автомобиль стал ближе к покупателям и ранее появился у дилеров. По информации CarNewsChina, продавать новинку будут не только в Китае.

Машина получилась действительно крупной. В длину новый Haval H9 2024 года вытянулся на 5070 мм (колесная база 2850 мм), ширина составляет 1960 мм, а высота равна 1930 мм.

По размерам автомобиль соответствует Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Дизайн тоже напоминает эти модели – как общей стилистикой, так и отдельными цитатами.

Китайский Haval H9 получит несколько силовых установок. В движение новинку приводят 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП, и 2,4-литровый турбодизель на 184 силы с 9-ступенчатой АКПП.

Цена Haval H9 2024 года – от 26 000 долларов за базовый вариант.

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