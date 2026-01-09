Один из самых дешевых кроссоверов Toyota показали с новым дизайном

Компактная модель Toyota Yaris Cross – один из самых дешевых кроссоверов японской компании. В сети показали, как бы выглядел этот автомобиль с новым, более современным дизайном.

Видео дня

Кроссовер Toyota на рендерах TALKWHEELS получила более эффектную внешность. Интересно, что здесь заметны черты более крупного, хотя тоже недорогого кроссовера Toyota Corolla Cross, который недавно отправился в продажу после модернизации.

В любом случае, к производителю эти изображения отношения не имеют. И непосредственно о Toyota Yaris Cross 2 поколения информации пока нет. Вдобавок актуальный автомобиль недавно претерпел обновление для продолжения борьбы в бюджетном сегменте.

Снаружи дизайн Toyota Yaris Cross почти не изменился. Производитель ограничился дополнительными оттенками в цветовой гамме кузова и добавил новые колесные диски. Внимание сосредоточили в салоне Toyota Yaris Cross. Внутри появился цифровой щиток приборов и увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса.

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross получил топовую модификацию с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя и электромотора суммарной отдачей 132 л.с. (185 Нм крутящего момента). Комбинированный расход топлива – около 4 л/100 км.

