Один из самых дешевых кроссоверов Toyota показали с новым дизайном
Компактная модель Toyota Yaris Cross – один из самых дешевых кроссоверов японской компании. В сети показали, как бы выглядел этот автомобиль с новым, более современным дизайном.
Кроссовер Toyota на рендерах TALKWHEELS получила более эффектную внешность. Интересно, что здесь заметны черты более крупного, хотя тоже недорогого кроссовера Toyota Corolla Cross, который недавно отправился в продажу после модернизации.
В любом случае, к производителю эти изображения отношения не имеют. И непосредственно о Toyota Yaris Cross 2 поколения информации пока нет. Вдобавок актуальный автомобиль недавно претерпел обновление для продолжения борьбы в бюджетном сегменте.
Снаружи дизайн Toyota Yaris Cross почти не изменился. Производитель ограничился дополнительными оттенками в цветовой гамме кузова и добавил новые колесные диски. Внимание сосредоточили в салоне Toyota Yaris Cross. Внутри появился цифровой щиток приборов и увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса.
Новый кроссовер Toyota Yaris Cross получил топовую модификацию с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя и электромотора суммарной отдачей 132 л.с. (185 Нм крутящего момента). Комбинированный расход топлива – около 4 л/100 км.
