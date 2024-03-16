Очень надежны: названы лучшие внедорожники для мам
Автомобиль для мамы, которая много передвигается по городу по семейным делам, должен быть особенным. Компактным, ведь ездить придется по улицам, простым в управлении, безопасным, экономичным и вместительным.
Это немалые требования. Но обширный автомобильный рынок предлагает достаточно моделей, способных закрыть эти потребности. Издание ISeeCars проанализировало лучшие предложения и составило список самых удачных с этой точки зрения машин.
Лучшим компактным внедорожником для мам была признана Honda CR-V, она же возглавила список кроссоверов. А Acura RDX выиграла в категории премиум-авто по этим показателям.
В свою очередь Mazda CX-9 обошла всех в категории среднеразмерных внедорожников, а также стала лучшим трехрядным авто. Среди премиум-авто в обеих параллельных номинациях победил Acura MDX. Он также стал лучшим 7-местным внедорожником для мам.
В списке больших моделей победу разделили Ford Expedition и Volvo XC90 соответственно. Лучшим гибридным внедорожником стал Toyota RAV4 Hybrid, а гибридным авто с модулем подключения – Jeep Grand Cherokee. Toyota Highlander Hybrid, в свою очередь, занимает первое место среди лучших гибридных 7-местных внедорожников для мам.
Все перечисленные в рейтинге модели обладают высокими показателями безопасности и надежности. Как правило, они обеспечивают отличное сочетание грузового пространства и экономии топлива. Все они оснащены информационно развлекательными системами с большим экраном и имеют достаточно простора для пассажиров. Вот какие автомобили вошли в полный список.
- Honda CR-V
- Subaru Forester
- Subaru Outback
- Toyota RAV4
- Ford Escape
- Acura RDX
- BMW X3
- Volvo XC60
- Audi Q5
- INFINITI QX50
- Mazda CX-9
- Honda Pilot
- Hyundai SANTA FE
- Ford Edge
- Chevrolet Blazer
- Acura MDX
- Mercedes-Benz GLE
- Audi Q7
- INFINITI QX60
- Ford Expedition
- Volvo XC90
- Lincoln Aviator
- Lincoln Navigator
- Lincoln Navigator L
- Toyota Highlander
- Nissan Pathfinder
- Toyota RAV4 Hybrid
- Toyota Highlander Hybrid
- Ford Escape Hybrid
- Jeep Grand Cherokee
- Jeep Grand Cherokee (Plug-in Hybrid)
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