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Очень надежны: названы лучшие внедорожники для мам

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
846
Очень надежны: названы лучшие внедорожники для мам

Автомобиль для мамы, которая много передвигается по городу по семейным делам, должен быть особенным. Компактным, ведь ездить придется по улицам, простым в управлении, безопасным, экономичным и вместительным.

Это немалые требования. Но обширный автомобильный рынок предлагает достаточно моделей, способных закрыть эти потребности. Издание ISeeCars проанализировало лучшие предложения и составило список самых удачных с этой точки зрения машин.

Лучшим компактным внедорожником для мам была признана Honda CR-V, она же возглавила список кроссоверов. А Acura RDX выиграла в категории премиум-авто по этим показателям.

В свою очередь Mazda CX-9 обошла всех в категории среднеразмерных внедорожников, а также стала лучшим трехрядным авто. Среди премиум-авто в обеих параллельных номинациях победил Acura MDX. Он также стал лучшим 7-местным внедорожником для мам.

В списке больших моделей победу разделили Ford Expedition и Volvo XC90 соответственно. Лучшим гибридным внедорожником стал Toyota RAV4 Hybrid, а гибридным авто с модулем подключения – Jeep Grand Cherokee. Toyota Highlander Hybrid, в свою очередь, занимает первое место среди лучших гибридных 7-местных внедорожников для мам.

Все перечисленные в рейтинге модели обладают высокими показателями безопасности и надежности. Как правило, они обеспечивают отличное сочетание грузового пространства и экономии топлива. Все они оснащены информационно развлекательными системами с большим экраном и имеют достаточно простора для пассажиров. Вот какие автомобили вошли в полный список.

  • Honda CR-V
  • Subaru Forester
  • Subaru Outback
  • Toyota RAV4
  • Ford Escape
  • Acura RDX
  • BMW X3
  • Volvo XC60
  • Audi Q5
  • INFINITI QX50
  • Mazda CX-9
  • Honda Pilot
  • Hyundai SANTA FE
  • Ford Edge
  • Chevrolet Blazer
  • Acura MDX
  • Mercedes-Benz GLE
  • Audi Q7
  • INFINITI QX60
  • Ford Expedition
  • Volvo XC90
  • Lincoln Aviator
  • Lincoln Navigator
  • Lincoln Navigator L
  • Toyota Highlander
  • Nissan Pathfinder
  • Toyota RAV4 Hybrid
  • Toyota Highlander Hybrid
  • Ford Escape Hybrid
  • Jeep Grand Cherokee
  • Jeep Grand Cherokee (Plug-in Hybrid)

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших новых моделях городских кроссоверов.

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