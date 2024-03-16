Очень надежны: названы лучшие внедорожники для мам

Автомобиль для мамы, которая много передвигается по городу по семейным делам, должен быть особенным. Компактным, ведь ездить придется по улицам, простым в управлении, безопасным, экономичным и вместительным.

Это немалые требования. Но обширный автомобильный рынок предлагает достаточно моделей, способных закрыть эти потребности. Издание ISeeCars проанализировало лучшие предложения и составило список самых удачных с этой точки зрения машин.

Лучшим компактным внедорожником для мам была признана Honda CR-V, она же возглавила список кроссоверов. А Acura RDX выиграла в категории премиум-авто по этим показателям.

В свою очередь Mazda CX-9 обошла всех в категории среднеразмерных внедорожников, а также стала лучшим трехрядным авто. Среди премиум-авто в обеих параллельных номинациях победил Acura MDX. Он также стал лучшим 7-местным внедорожником для мам.

В списке больших моделей победу разделили Ford Expedition и Volvo XC90 соответственно. Лучшим гибридным внедорожником стал Toyota RAV4 Hybrid, а гибридным авто с модулем подключения – Jeep Grand Cherokee. Toyota Highlander Hybrid, в свою очередь, занимает первое место среди лучших гибридных 7-местных внедорожников для мам.

Все перечисленные в рейтинге модели обладают высокими показателями безопасности и надежности. Как правило, они обеспечивают отличное сочетание грузового пространства и экономии топлива. Все они оснащены информационно развлекательными системами с большим экраном и имеют достаточно простора для пассажиров. Вот какие автомобили вошли в полный список.

Honda CR-V

Subaru Forester

Subaru Outback

Toyota RAV4

Ford Escape

Acura RDX

BMW X3

Volvo XC60

Audi Q5

INFINITI QX50

Mazda CX-9

Honda Pilot

Hyundai SANTA FE

Ford Edge

Chevrolet Blazer

Acura MDX

Mercedes-Benz GLE

Audi Q7

INFINITI QX60

Ford Expedition

Volvo XC90

Lincoln Aviator

Lincoln Navigator

Lincoln Navigator L

Toyota Highlander

Nissan Pathfinder

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota Highlander Hybrid

Ford Escape Hybrid

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee (Plug-in Hybrid)

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших новых моделях городских кроссоверов.

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